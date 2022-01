Fibra ottica sia a Belpasso (come annunciato precedentemente), sia nelle frazioni. Il sindaco, Daniele Motta, dopo l’ultima riunione con i vertici dell’azienda SiPortal, comunica che “la fibra arriverà anche a Piano Tavola e nei quartieri periferici”.

“Nel precedente comunicato – dice il sindaco – abbiamo parlato di una prima fase dei lavori, ma adesso sono felice di affermare che la fibra sarà una realtà per tutti i miei concittadini. Del resto non avrei permesso che succedesse il contrario. Non si è potuto incominciare che dal centro di Belpasso, perché attendevamo degli incontri tecnici per capire se e quando si poteva procedere anche nel resto del territorio. Ma adesso è ufficiale: presto l’azienda incaricata incomincerà i lavori della rete anche a Piano Tavola e pian piano si arriverà in ogni singola zona della nostra città”.

La seconda novità è una grande opportunità per le aziende. Grazie ai Voucher Internet, le aziende belpassesi beneficeranno di vantaggi economici fino a 2mila 500 Euro per lo sviluppo dei propri servizi digitali, ottenendo la migliore tecnologia Internet disponibile.

COME FARE? “Per beneficiare dell’incentivo – spiega la nota del Comune -, deve essere realizzato il cosiddetto step change, ovvero l’incremento della velocità di connessione, adeguandola alla migliore disponibile nei luoghi di fruizione. Il Bonus Internet può essere richiesto, previa verifica della disponibilità residua, da Piccole e Medie Imprese fino a 250 dipendenti iscritte al REA (Registro delle imprese) e in regola con gli obblighi contributivi. La richiesta di prenotazione del Bonus Internet va fatta dal titolare dell’azienda, ad un gestore di telecomunicazioni in grado di fornire un servizio in linea con i requisiti prestazionali minimi previsti dal MISE, che privilegerà i collegamenti in Fibra Ottica pura (FTTH)”.

“Siamo orgogliosi – afferma ancora il primo cittadino – di aver avviato il progetto di infrastrutturazione della nostra città con una rete in Fibra Ottica, grazie alla quale le aziende del nostro comprensorio avranno adesso un duplice vantaggio: da una parte usufruiranno dei collegamenti Internet più performanti del momento e, al contempo, avranno la possibilità di richiedere il bonus statale, beneficiando quindi di un enorme risparmio. Gli incentivi che il MISE ha messo in campo porteranno maggiori opportunità all’economia del territorio, rendendolo, di conseguenza, maggiormente competitivo nel mercato globale. L’invito che rivolgo alle Aziende interessate, dal momento che le risorse che il Governo ha stanziato sono limitate, è quello di richiederlo al più presto, ovvero prima dell’esaurimento della loro disponibilità residua”. Il sindaco fa sapere inoltre che gli aggiornamenti sull’argomento si susseguiranno con informazione che di certo non escluderanno anche le famiglie.

Nalla foto: il sindaco di Belpasso (Catania), Daniele Motta, con l’amministratore di SiPortal, con il quale ha discusso dell’allargamento della fibra ottica alle periferie. Oggi l’ufficializzazione del provvedimento

