Alla fine invece che in ospedale, il Punto vaccinale pediatrico è stato istituito nell’Hub di Bronte di viale Catania, realizzando un percorso totalmente dedicato ai bambini da 5 ad 11 anni che, più che un centro medico, sembra un asilo nido.

Ad accogliere i bambini, infatti, ci sono palloncini colorati, infermieri e medici vestiti da supereroi o con i costumi dei personaggi della Disney. Alla fine ai bambini viene rilasciato pure un ambìto attestato di coraggio.

“Il servizio è già iniziato. – afferma l’assessore all’Emergenza covid, Angelica Prestianni – E’ già venuto a vaccinarsi un bambino di 5 anni. Il direttore sanitario del distretto, il dott. Antonio Salanitri ha deciso di far trovare ai bambini un ambiente sereno e festoso con palloncini e caramello. E’ stato bello vedere inoltre gli operatori travestiti con costumi colorati. E visto che c’era pure della musica, ai bambini più che a vaccinarsi è sembrato andare ad una festa. Sono stati loro a dare coraggio alle mamme ed in molti non volevano andare più via. Ringrazio anche il responsabile dell’Hub vaccinale, Nuccio Mollica. Speriamo – conclude l’assessore Prestianni – che i bambini che già si sono vaccinati invoglino gli altri compagnetti a farlo”.

“Ringrazio anch’io – afferma l’assessore Marco Samperi – il direttore Salanitri ed il responsabile dell’Hub Mollica. Ma soprattutto ringrazio tutti genitori che con coraggio, accompagnando i propri figli a vaccinarsi, contribuiscono a liberarci da questo terribile virus”.

“L’idea di istituire questo grande hub vaccinale a Bronte si è rivelata vincente. – afferma il sindaco Pino Firrarello – Quando ho appreso che i bambini di Bronte e del territorio per vaccinarsi dovevano andare a Biancavilla non ho perso un solo secondo. Ho immediatamente telefonato al commissario covid Pino Liberti, che ringrazio, e dopo appena qualche minuto di conversazione abbiamo trovato la soluzione. All’inizio Liberti aveva deciso di far vaccinare i bambini nell’ospedale di Bronte ed esattamente nel reparto di Pediatria, poi a seguito di alcuni problemi tecnici è stato deciso di ricavare uno spazio indipendente per i bambini nel nostro grande Hub vaccinale. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati affinché questo servizio iniziasse. Mi fa piacere constatare che i bambini sono accolti in maniera festosa. Inutile ricordare quanto sia fondamentale proteggere ogni singolo bambino da questo maledetto virus”.

E chiunque volesse far vaccinare i propri figli deve prenotarsi nella piattaforma generale.

Nella foto: l’inaugurazione del punto vaccinale per i bambini di Bronte (Catania)

