Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, attacca pesantemente il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri sulla vicenda della progettata autostrada Ragusa-Catania (di cui Musumeci è commissario governativo) che nell’isola si attende da decenni.

«Apprendiamo con stupore quanto sostenuto – con linguaggio più da galoppino elettorale che da uomo di governo – dal sottosegretario Cancelleri che, nonostante la sua ormai lunga permanenza al ministero per le Infrastrutture, non solo non ha ancora chiara la distribuzione di competenze e di funzioni ma continua – e questo è, se possibile, ancor più grave – ad ignorare documenti e carteggi di importanza primaria, come nel caso in questione”.

“Lo scorso 22 dicembre l’Anas avrebbe dovuto approvare il progetto della Ragusa-Catania per consentire al sottoscritto, commissario dell’opera, di indire la gara. Diversamente da quanto pattuito, invece, il vecchio Cda dell’azienda di Stato, utilizzando il pretesto che la delibera Cipess del 3 novembre 2021 – che confermava lo stanziamento da 217 milioni di euro della Regione – non risultava ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale, decideva di rinviare tutto all’insediamento del nuovo Cda”.

“Dunque – dice Musumeci -, delle due l’una: o Cancelleri sconosce i fatti – e prima di parlare dovrebbe aggiornarsi per evitare magre figure – oppure è in malafede e ha deciso di chiudere l’anno dedicandosi alle bufale anziché a cotechino e lenticchie”.

“La stessa nuova governance Anas – sostiene il presidente della Regione Sicilia – ha confermato che il rinvio è avvenuto per una decisione squisitamente politica del vecchio Cda. Vorremmo ricordare – ma l’opinione pubblica lo sa bene – che il commissariamento della Ragusa-Catania ha consentito di superare numerose lungaggini poste dal Mite, scongiurando ulteriori ritardi”.

“Forse proprio questi suoi indugi Cancelleri vorrebbe dissimulare, diffondendo false notizie. Al sottosegretario – conclude Musumeci – diciamo quindi di mettersi il cuore in pace: non appena l’Anas approverà il progetto, la Regione lo manderà in gara senza alcun indugio».

Nella foto: l’attuale arteria che collega Ragusa a Catania, ritenuta superata per il collegamento fra le due città siciliane. Al suo posto dovrebbe essere realizzata l’autostrada, che però nei giorni scorsi non è andata in gara

Redazione