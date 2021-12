Sarà visitabile anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno il presepe artistico allestito all’interno dei Giardini del Palazzo Orléans, sede della presidenza della Regione Siciliana. Il 25 dicembre apertura solo pomeridiana, dalle 16 alle 20; mentre il giorno successivo orario normale: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 (così come sabato 1 e giovedì 6 gennaio). Venerdì 31, invece, la chiusura è anticipata alle 19. In tutte le giornate, la visita completa dei Giardini zoologico e botanico è possibile solo fino alle 17. Lunedì chiusura settimanale.



Composto da una cinquantina di figure in terracotta, tra personaggi umani e animali, alte fino a 1,25 metri e interamente realizzate a mano da artigiani siciliani, è uno dei presepi statici più grandi d’Italia ed è stato realizzato da artigiani-artisti dell’“Agorà Beach” Arte e Mestieri di Paternò, in provincia di Catania, sotto la direzione artistica del maestro Giulio Vasta.

Riproduce un tipico borgo rurale siciliano con rappresentazioni di antichi mestieri e strumenti artigianali d’epoca. Si estende su una superficie di circa 200 mq ed è fruibile anche dalle persone con disabilità.

Nella foto: il presepe artistico realizzato all’interno dei Giardini d’Orleans a Palermo

Redazione