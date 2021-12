“I palermitani attendono dalla politica comportamenti seri e coerenti. L’impegno che le forze progressiste hanno profuso in questi mesi, per definire una base certa sulla quale costruire una grande coalizione per la città, oggi raggiunge il primo obiettivo: PD, M5S e Sinistra Comune lavoreranno insieme per costruire un accordo programmatico per la Palermo del futuro e chiamano a raccolta le forze civiche progressiste”.

Così in una nota congiunta Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e Sinistra Comune che ieri sera si sono incontrati “per proseguire il dialogo-confronto programmatico sulle prossime elezioni amministrative a Palermo”.

“Ci unisce – si legge nella nota diffusa dalle forze politiche – l’appartenenza ad una cultura inclusiva, accogliente, capace di guardare alla città, consapevoli che i suoi abitanti hanno acquisito come irrinunciabili alcune conquiste degli ultimi trent’anni”.

“L’incontro di ieri sera – conclude il comunicato – si è svolto proprio quando i gruppi delle destre si incontravano a Montecitorio per provare a trovare un accordo per le prossime elezioni amministrative. E questo – sottolineano PD, M5S e Sinistra Comune – è un segno che non va sottovalutato: la ricostruzione della città parte dal basso, tra i cittadini con i cittadini”.

Nella foto: Palazzo delle Aquile, sede del municipio di Palermo

Redazione