A Noto, nel siracusano, un minore è stato raggiunto alla testa da un proiettile sparato da una pistola. Ora il giovane è ricoverato in ospedale a Catania in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il minore si trovava in un’auto, in compagnia di familiari, quando è stato colpito da un proiettile sparato dalla strada.

Inizialmente si era ipotizzato che forse la pistola si trovasse in auto ed il colpo fosse partito accidentalmente, ma le indagini stanno al momento privilegiando l’ipotesi che qualcuno abbia sparato contro l’auto.

Adnkronos