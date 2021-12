“Avevo smesso da poco, era ora di dire basta a 36 anni. Ma di giocare a calcio in realtà avevo voglia ogni giorno… credo fosse l’Aprile del 1980”. Il ricordo inizia così. Anzi, più che un ricordo, è un pezzo di poesia raccontato da un ex campione degli anni Sessanta (nel ’68 fu campione d’Europa), Settanta e inizi anni Ottanta, Giovanni Lodetti, ex bandiera del Milan e della Nazionale.

Un brano di diario o di intervista o di qualcosa che quando la leggi ti fa battere il cuore. Un brano che oggi viene pubblicato nella pagina Facebook, “Milan mio unico amore”, che raccoglie migliaia di tifosi rossoneri.

“Una mattina correvo al parco Trenno – scrive Lodetti – , vedo dei ragazzi che giocano. Mi fermo a guardare: la Squadra che perde ha un giocatore in meno. Non resisto e vado dietro al loro portiere: Scusa, mi fate entrare? Quello si volta e senza tanti riguardi mi fa: Ma dai, qui siamo tutti giovani! Io insisto: Dai… gioco anche in porta. Alla fine uno mi fa segno di entrare. Dopo un po’ s’avvicina e dice: ‘Sai che sei buono? Ma sul serio eh!”.

“Erano troppo giovani per ricordarsi di Giovanni Lodetti e allora gli raccontai che avevo fatto tornei aziendali. Sì, ma come ti chiami? Avevo un giubbotto con scritto Ceramica e gli dissi: Mi chiamo Ceramica. Mi hanno guardato strano, pero’ mi chiesero se volevo giocare con loro ogni Sabato mattina, con loro al parco Trenno e io che avevo ripreso a divertirmi di nuovo accettai subito. Durante le partite li sentivo urlare: Passa Ceramica! Tira Ceramica! Bravo Ceramica! Passarono ben due anni prima che uno di loro mi smascherò dicendo: Ragazzi abbiamo giocato per due anni con Giovanni Lodetti senza saperlo!”.

