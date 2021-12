Un dipendente senza “green pass” operava in una casa di riposo ubicata al centro di Gravina di Catania ed ha subito una sanzione amministrativa assieme al responsabile della struttura. Nello stesso territorio i Carabinieri della locale Compagnia, dopo una serie di controlli, hanno focalizzato l’attenzione su 34 obiettivi e su 213 persone sottoposte a verifica.

I controlli sono stati effettuati anche dai militari del nucleo antisofisticazioni (Nas), nell’ambito delle attività finalizzate all’attuazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia. Il servizio è stato svolto dal 24 al 26 dicembre per il controllo della certificazione “green pass” ed anche per garantire il rispetto delle norme per la corretta profilassi dal virus e per il rispetto dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

A tal fine i Carabinieri del Nas hanno incentrato la loro attività nelle case di riposo della provincia, oltre che a tutti quegli esercizi pubblici dove l’accesso è subordinato all’esibizione della certificazione “green pass”.

Redazione