“Quattro milioni e mezzo di Euro a favore dei comuni etnei per la rimozione della cenere vulcanica. Lo prevede l’articolo 6 delle variazioni di bilancio, appena approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana”.

Lo dichiara in una nota il deputato e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, che nel corso della sessione finanziaria, ha presentato l’emendamento approvato oggi a Sala d’Ercole.

“E’ un passaggio importante – dice Barbagallo – per le casse dei comuni che, da febbraio, hanno dovuto sostenere uno sforzo non indifferente per fronteggiare l’emergenza causata dalle continue eruzioni del vulcano”.

Nella foto: la sabbia dell’Etna che nei mesi scorsi ha creato molti disagi ai comuni ai piedi del vulcano

Redazione