Nuova e più estesa attenzione al territorio artistico catanese per la valorizzazione dei talenti presenti, recupero della drammaturgia siciliana da Verga a Pirandello a Sciascia al fine di offrire alla platea nazionale e internazionale uno specifico prodotto artistico di marca, progettazione di tournée all’estero affinché il grande teatro catanese torni ai fasti di un tempo.

Questi i progetti del teatro Stabile di Catania illustrati stamane in municipio dal nuovo Consiglio di amministrazione dal direttore Luca De Fusco, di recente nominato, ricevuti in municipio dal sindaco Salvo Pogliese.

L’incontro istituzionale del primo cittadino con la presidente Rita Cinquegrana Gari e il Cda della storica istituzione teatrale composto da Ida Nicotra, Carlo Zimbone, Enrico Nicosia e Raffaele Marcoccio, cui hanno partecipato anche l’assessore alla Cultura Barbara Mirabella e il presidente della commissione consiliare Giovanni Grasso, “è stato un utile confronto – come si legge nella nota comunale – sulle prospettive del Teatro e sulle impostazioni gestionali e artistiche della nuova governance”.

Nel corso della riunione sono stati affrontati anche le urgenti tematiche per il rilancio dell’Ente Teatro Stabile sulla scorta della linea tracciata dal nuovo direttore Luca De Fusco.

Il Cda dello Stabile etneo ha ringraziato il Sindaco Pogliese “per la sensibilità e vicinanza dimostrata nei confronti dello Stabile etneo e ha sottolineato come la forza, l’unità e la sinergia il Comune e la Città Metropolitana di Catania e la Regione Siciliana, soci del Teatro, siano fattori indispensabili per conseguire risultati di eccellenza, seppur nei difficili periodi di pandemia come quello che stiamo affrontando”.

