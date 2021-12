Chiuso per cinque giorni a Catania un locale di via Coppola per il mancato rispetto delle norme anti Covid, che specie nell’ultimo periodo si fanno particolarmente stringenti per l’aggravamento della pandemia. In questo senso l’attività dei militari dell’Arma non si limita a questo provvedimento, ma spazia in tutto il territorio catanese, come viene spiegato in questa nota.

“Le Compagnie di Catania Piazza Dante e Gravina di Catania nell’ambito delle attività finalizzate all’attuazione delle disposizioni per il contenimento del coronavirus tuttora in atto, stanno svolgendo vari servizi per il controllo della certificazione green pass, oltre che sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

A Catania sono stati sottoposti a controllo 30 esercizi commerciali e 143 persone e, in particolare, sono stati sanzionati il titolare di un ristorante ed un avventore, quest’ultimo perché sprovvisto del “green pass” e l’altro per il relativo omesso controllo.

In un noto pub di Via Coppola inoltre, la cui attività è stata sospesa più volte in passato, le attività di verifica hanno consentito di sanzionare per omessa verifica il titolare e per mancanza della certificazione un avventore. E’ stata pertanto disposta la chiusura del pub per 5 giorni ed titolare è stato sanzionamento amministrativamente.

Analoga attività è stata svolta anche nel territorio della Compagnia di Gravina di Catania con la verifica effettuata su 99 avventori in 22 esercizi pubblici o nei locali nei quali, per accedervi, è obbligatorio il possesso della certificazione”.

Nella foto: i Carabinieri mentre sanzionano il locale di via Coppola a Catania per il mancato rispetto delle norme anti Covid

Redazione