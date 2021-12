“Grandi potenzialità della Fibra FTTH a beneficio dell’imprenditoria e dei cittadini”. La nota del Comune di Belpasso (Catania), nell’annunciare i lavori sull’installazione della fibra ottica nel territorio, esprime grande ottimismo per il futuro della comunità. A dimostrarlo, le parole del sindaco Daniele Motta: “Siamo felici di confermare che procedono i lavori che abbiamo avviato grazie all’ausilio di un’azienda che si sta occupando di disciplinare il piano degli interventi per realizzare la Rete nel territorio di Belpasso. Tale rete è in grado di arrivare con un cavo in fibra, e non in rame, dentro ciascuna unità immobiliare garantendo il massimo delle prestazioni possibili, anche a livello di velocità raggiungibile, ovvero fino a 10 Giga al secondo”.

Sappiamo – commenta Motta – che si stanno verificando dei disagi alla viabilità, ci dispiace, ma è per una buona causa. La fibra ultraveloce rappresenta un asset strategico per la crescita del nostro territorio: lo sviluppo tecnologico e i servizi digitali sono al giorno d’oggi le principali fondamenta della produttività, e noi vogliamo essere pronti per affrontare le sfide economiche fin da subito. Ambiamo a sviluppare e agevolare i principali servizi quali IoT, e-health, rapporti digitali con la Pubblica Amministrazione e tutte le applicazioni degne di una ‘Smart city’. Al momento – spiega Motta – i lavori si stanno svolgendo tra Belpasso e Piano Tavola, ma siamo già in trattativa affinchè la Rete possa essere estesa in tutto il territorio Belpassese nella sua interezza”.

“I lavori – spiega la nota – rimarranno a totale carico dell’azienda, la SIPORTAL, la quale ha previsto il riutilizzo delle infrastrutture di rete presenti (cavidotti e rete di pubblica illuminazione, sia sotterranea che aerea) a vantaggio dei rispettivi abitanti e uffici. Da Belpasso ci si appresta quindi ad un incremento della produttività grazie alla fibra ottica finalmente a ‘prova di futuro”.

“Il nostro obiettivo – spiega Francesco Saluta, CEO di SIPORTAL – è quello di fornire connessioni Internet sempre più performanti e veloci: solo così sarà possibile andare incontro alle esigenze della comunità, migliorandone la qualità della vita e, al contempo, offrendo maggiori opportunità all’economia del territorio, rendendolo, di conseguenza, maggiormente competitivo nel mercato globale”.

“Mi piace sottolineare – seguita Saluta – come il cablaggio degli edifici sia del tutto gratuito e rappresenti, per tutti gli edifici raggiunti, un plus di estremo valore in termini di valutazione economica degli immobili stessi, a vantaggio di un’appetibilità commerciale garantita dalla presenza di una connettività ultra moderna”.

Nella foto: i lavori per l’installazione della fibra ottica nel territorio di Belpasso (Catania)

Redazione