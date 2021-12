Una donna ultraottantenne di Belpasso (Catania) è stata trovata morta stamane in una palazzina della Quarta Traversa in presunto stato di decomposizione, in quanto – secondo quanto si apprende dalle prime notizie – sarebbe deceduta da diversi giorni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri – una ventina in tutto, che hanno transennato la strada – della Compagnia di Paternò, coadiuvati da quelli della Stazione di Belpasso, ma – fatto particolarmente significativo – è che nell’edificio sta operando anche la sezione scientifica dell’Arma per ricostruire le dinamiche del decesso, in modo da risalire alle cause e al momento in cui lo stesso si è verificato.

A portare i militari sul luogo, la segnalazione di qualche vicino, presumibilmente attirato dal cattivo odore proveniente dall’appartamento dell’anziana.

Secondo indiscrezioni, si tratta di una donna sofferente da tempo e costretta a stare a letto a causa della malattia che le impediva una normale deambulazione. Secondo quanto si apprende, i militari dell’Arma non escludono alcuna pista: ne sapremo di più nelle prossime ore, dopo che saranno ascoltati i familiari della signora.

Nella foto: i Carabinieri intervenuti dopo il ritrovamento dell’anziana trovata morta, in via Quarta Traversa a Belpasso (Catania)

Luciano Mirone