Demolizione opere abusive. Il Movimento 5 Stelle di Belpasso (Catania) denuncia: “L’Amministrazione Motta perde un altro finanziamento”. Circostanziata la nota con la quale i pentastellati del comune etneo espongono i fatti: “Stentiamo a credere ai nostri occhi – si legge – ma, nonostante avessimo ancora una volta avvisato il sindaco dell’imminenza della scadenza dell’ennesimo bando, Belpasso non ha partecipato neppure al finanziamento regionale per la demolizione di opere abusive”.

“Damiano Caserta, consigliere comunale del M5S di Belpasso – dice la nota -, avendo preso atto del decreto dirigenziale 247 del 14-12-2021 dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, punta il dito contro l’incapacità della maggioranza del Sindaco Daniele Motta nel gestire i bisogni del bilancio comunale”.

“Sulle difficoltà di bilancio – spiega Caserta – abbiamo sentito spesso il sindaco piangere miseria per il fatto che il comune deve sobbarcarsi gli oneri finanziari dovuti alla demolizione delle opere abusive, ma una volta che c’è la possibilità di alleggerirne il peso aderendo ad un bando apposito, l’Amministrazione comunale lo perde clamorosamente”.

“Negli ultimi 5 mesi – aggiungono gli attivisti del M5S di Belpasso – il nostro comune ha perso la possibilità di recepire per il bilancio comunale parecchie centinaia di migliaia di euro di finanziamenti. Ad agosto scadeva il bando per potenziare l’archivio comunale. A ottobre, dopo una prima proroga di fine settembre, è scaduto quello per sostenere le spese per la redazione del piano regolatore (PUG). E adesso si perde quello per coprire le spese per l’abbattimento di opere abusive”.

“Quella di Motta e compagni non è solo incapacità amministrativa – conclude il consigliere M5S – perchè sia la redazione del PUG che le demolizioni antibusivismo sono degli adempimenti che il Comune di Belpasso dovrà necessariamente sostenere, e saranno le tasche dei cittadini belpassesi a dover coprire queste spese”.

Per la cronaca: secondo uno studio della Regione Sicilia, il territorio di Belpasso ha un tasso di abusivismo edilizio fra i più alti della Sicilia . Una problematica che evidentemente la maggioranza del Consiglio comunale non ritiene di risolvere o quantomeno di frenare poiché ogni volta che il punto viene inserito all’Ordine del giorno manca il numero legale per affrontare l’argomento.

Nella foto: la demolizione di un immobile abusivo (immagine di repertorio)

Redazione