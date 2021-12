Ha preso il via questa sera, con l’inaugurazione dell’Antico Presepe Siciliano, il ricco cartellone di eventi natalizi “Natale a Riposto”, organizzato dall’amministrazione comunale (in particolare dall’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, retto da Carmelo D’Urso), in collaborazione con il presidente della locale Pro Loco, Sebastiano Scalone, e con il responsabile dell’Area Cultura comunale, Salvatore Puglisi.

Nella centralissima piazza San Pietro del comune marinaro in provincia di Catania, cittadini e visitatori potranno ammirare l’imponente opera, che si estende su una superficie di circa 200 metri quadrati, realizzata con statue di pastori in terracotta. A spiccare, all’interno del paesaggio, che rappresenta la storia e la tradizione ripostese, il mare con la figura centrale di un pescatore che issa le reti dalla barca e la “casa dei bottai”.

Altri due presepi come quello ripostese saranno esposti a Messina ed a Palermo nella sede di Palazzo d’Orleans. Oltre all’Antico Presepe Siciliano, sono tanti gli eventi e le iniziative in programma dal 5 dicembre al 6 gennaio che fanno parte del cartellone “Natale a Riposto”, presentato nei locali della Proloco di via Archimede. Presenti alla conferenza: il primo cittadino, Enzo Caragliano; gli assessori Carmelo D’Urso e Paola Emanuele; Alberto Cardillo, in rappresentanza dell’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina; il deputato regionale, Gaetano Galvagno.

“La realizzazione del cartellone natalizio è frutto di un lavoro sinergico tra la nostra Amministrazione, l’Assemblea Regionale Siciliana e l’Assessorato Regionale al Turismo che ringrazio”, dichiara l’assessore, Carmelo D’Urso. “Quest’anno ci sarà un’offerta variegata che si rivolge a tutti ed a tutte le fasce di età. Ci saranno momenti dedicati alla tradizione, alla cultura, alla musica. Non mancheranno inoltre momenti di svago per i più piccoli, che sono i veri protagonisti di questo periodo di festa. Il simbolo del nostro Natale è sicuramente il grande presepe in terracotta realizzato nel cuore del nostro centro storico che verrà inaugurato questa sera e resterà esposto fino al 6 gennaio. Sono certo che l’opera, realizzata dal direttore artistico Giulio Vasta, richiamerà numerosi cittadini e visitatori”.

Nella foto: un particolare dell’Antico Presepe Siciliano di Riposto (Catania)

Redazione