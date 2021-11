Questa mattina il President & Ceo di Stmicroelectronics, Jean-Marc Cheryè, stato ricevuto a Palazzo degli elefanti, sede del municipio, dal sindaco di Catania Salvo Pogliese.

“Durante l’incontro – spiega la nota diffusa dall’Amministrazione comunale – è stata confermata la strategicità del sito di Catania e l’obiettivo di espandere il piano di investimenti sull’elettronica di potenza, per far sì che in questo settore il sito della città siciliana continui ed essere il centro di eccellenza di ST nel mondo e driver dell’ecosistema locale”.

“Il sindaco Pogliese – si dice nel comunicato – ha ribadito la volontà dell’Amministrazione Comunale di assicurare tutto il supporto necessario, anche in termini di gestione e manutenzione delle infrastrutture locali, per realizzare gli obiettivi strategici di ST a Catania”.

