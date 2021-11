“Cancellare l’edizione notturna della Tgr Rai significa azzerare un pezzo di democrazia”. Lo dicono i sindacati Cgil, Cisl e Uil di Catania che dichiarano: “Al fianco di giornalisti e tecnici Rai”.

In una nota congiunta i rispettivi segretari generali della provincia di Catania, rispettivamente Carmelo De Caudo, Maurizio Attanasio ed Enza Meli, dicono che “l’informazione sul territorio è un’ esigenza, e non può essere depotenziata con un colpo di spugna, soprattutto in un momento storico difficile come quello attuale e in territori spesso complessi come quelli siciliani.”

“La TgR Rai – si legge nel comunicato – assicura un servizio pubblico locale di altissima qualità che deve rimanere un saldo punto di riferimento e di certo non subire tagli”.

“Cancellare l’edizione della notte – dicono i segretari generali dei tre sindacati – significa azzerare un pezzo di democrazia”. Per questo, aggiungono, “Siamo solidali con i giornalisti e con i tecnici della TgR Sicilia, e in qualità di rappresentanti sindacali che quotidianamente chiedono attenzione alle istanze dei lavoratori, chiediamo che il taglio annunciato non venga effettuato e che anzi il servizio pubblico venga potenziato guardando solo ed esclusivamente alle reali esigenze dei cittadini”.

