“Belpasso (Catania) non risulta neppure tra il Comuni bocciati dalla Regione Sicilia per il contributo relativo alla redazione del Piano urbanistico generale (Pug) che da poco, secondo la nuova legge, ha sostituito il Piano regolatore generale (Prg)”. Lo denuncia il Movimento 5 Stelle della cittadina etnea attraverso il suo capogruppo Damiano Caserta che poco tempo fa, dice il comunicato stampa del M5S, “aveva avvisato l’amministrazione di questa opportunità di finanziamento che, come tante altre, è andata sprecata”.

Se si legge l’elenco dei Comuni siciliani ammessi al finanziamento (57 in tutto), Belpasso non solo è esclusa, ma non è compresa neanche fra quelli non ammessi, il che, secondo il movimento pentastellato, vuol dire che “le parole del sindaco Daniele Motta dello scorso 30 settembre sono state smentite scandalosamente”.

Cosa aveva detto il primo cittadino in quell’occasione? “Aveva dichiarato – spiega nella nota Caserta – che l’amministrazione comunale ‘aveva già partecipato’ al fondo di rotazione messo a punto dalla Regione siciliana per la redazione del più importante strumento di programmazione urbanistica comunale”.

Come si ricorderà, il piano urbanistico di Belpasso, scaduto da 17 anni, non è ancora stato revisionato, mentre nelle frazioni aumenta in modo esponenziale l’abusivismo edilizio e il centro storico si desertifica sempre di più.

