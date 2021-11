David Bowie, Alice Cooper, Marc Bolan, Freddie Mercury, Amy Lee, John Lennon, Marilyn Manson, Elvis Presley, Bon Jovi e i Maneskin: sono i musicisti raffigurati nelle opere pittoriche esposte alla Galleria “Tredarte” in via Sampolo 100 a Palermo, in occasione della mostra “Art Rock” in programma dal 27 novembre al 4 dicembre.

Oltre ai ritratti, ci sono un quadro ispirato a “Don’t you forget about me” dei Simple Minds e un altro dipinto legato a un brano della band tedesca Rammstein dal titolo “Sonne”.

Quest’ultimo porta la firma di Giancarlo Rubino, ideatore e direttore artistico della collettiva, che si avvale dell’allestimento della scenografa Daniela Sasso.

La mostra si arricchisce inoltre di due installazioni di chitarre elettriche: un condensato di emozioni e ribellione che continua nella storia contemporanea.

Protagonisti con le loro opere gli artisti Annalisa Pikkio, Cristina Giuliani, Marco Troia, Stefano Miliziano, Pasquale Vaccaro, Vincent Mancino, Tiziana Cimino, Nicolai Ciaravino, Mirela Morreale, Floriana Calia, Yuky, Giuseppe Maiorana , Fabio Davì e lo stesso Giancarlo Rubino insieme ai musicisti Mostardacida, JJ Duo e Roberto La Mantia.

Un felice connubio tra arti figurative e musica, formula già sperimentata con grandi consensi di pubblico e addetti ai lavori in occasione della personale di Giancarlo Rubino dedicata alle atmosfere del burlesque e all’opera musicale di Marilyn Manson.

L’inaugurazione è fissata per sabato 27 novembre alle 18:00 fino alle 20:00.

Sarà inoltre possibile visitare la mostra nei giorni di giovedì 2 e venerdì 3 dicembre, sempre dalle 18:00 alle 20:00; il finissage, invece, è in programma per sabato 4 dicembre allo stesso orario.

Redazione