Il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Nino Martoglio (commediografo, cineasta, poeta e giornalista) in collaborazione con Poste Italiane, celebrerà il genio belpassese con un annullo filatelico speciale presso la Galleria d’arte moderna di Catania.

L’annullo filatelico previsto per oggi, sabato 13 novembre, è senz’altro un appuntamento unico ed imperdibile specie per collezionisti di annulli postali, francobolli e cartoline promosso dal Comitato Nazionale Martoglio in collaborazione con Poste Italiane presso la Galleria D’arte Moderna di Catania, via Castello Ursino, 26.

L’evento si svolgerà nel pomeriggio a partire dalle 15:00 sino alle 19:00. Per i visitatori sarà possibile ritirare gratuitamente la cartolina ritraente Nino Martoglio fornita dal Comitato, mentre i francobolli e l’annullo saranno distribuiti presso lo spazio gestito da Poste Italiane all’interno della Galleria.

I servizi filatelici temporanei dotati di annullo speciale riproducono con scritte e immagini il tema della manifestazione. Nel caso dei festeggiamenti in occasione del centenario della morte del commediografo, il bollo ritrae il logo ufficiale del Comitato Nazionale con l’iconico baffo nero martogliano. Il bollo speciale, terminato il periodo di utilizzo, entrerà a far parte della collezione storico postale e verrà esposto, insieme a tutti gli altri, presso il Museo storico delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Ricordiamo che la Galleria d’arte moderna ospita dal 23 ottobre la mostra bibliografica e documentaria Nino Martoglio. Il sito rimarrà aperto gratuitamente al pubblico in possesso di Green Pass in ottemperanza alla normativa vigente anti Covid, sino a domenica 14 novembre rispettando il seguente orario 10:00 – 19:00.

Redazione