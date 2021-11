Proseguono i lavori di ammodernamento della carreggiata della Strada statale 284, in prossimità dello svincolo di Adrano (Catania), in un tratto di circa 4 chilometri. La Regione Sicilia informa gli automobilisti che transitano da una delle arterie più importanti dell’Etna che i lavori proseguono speditamente e “il cantiere prevede l’ampliamento della sede stradale e la realizzazione di marciapiedi”. Non solo.

Gli interventi sono stati finanziati con 34,5 milioni di euro dall’assessorato regionale alle Infrastrutture, fondi che fanno parte di uno stanziamento più ampio di 60 milioni di euro che riguarda l’intera strada di collegamento. Un asse strategico da tanti punti di vista poiché mette in rete diversi comuni etnei, soprattutto Adrano e Bronte.

La conclusione dei lavori è prevista per la fine di aprile 2023. Il cantiere consentirà di rendere più sicuro questo tratto di una delle arterie stradali più importanti della provincia di Catania.

Nella foto: i lavori di ampliamento della strada statale 284

Redazione