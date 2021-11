Il Comune di Nicolosi, nel Catanese, da sabato 13 novembre, sarà in “zona arancione”. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe. Le misure restrittive anti Covid, a causa dell’alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati, saranno in vigore fino a mercoledì 24 novembre.

Nel Comune etneo è consentita la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande mantenendo, però, sempre il limite di quattro persone al tavolo (a eccezione dei conviventi). Per tutte le informazioni in merito alle misure previste è possibile consultare le Faq diffuse dall’assessorato regionale alla Salute.

Ieri intanto si sono registrati 604 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia (quelli dell’altro ieri erano 572), a fronte di 26.251 tamponi processati.

L’incidenza scende a 2,3% ieri era al 2,5% . L’isola è al settimo posto per contagi, al primo c’è il Veneto con 1.077 casi, al secondo posto la Lombardia con 1066 casi, al terzo posto la Campania con 959 casi.

Gli attuali positivi sono 8.859 con un aumento di 188 casi. I guariti sono 419 mentre si registrano 9 vittime, che porta il totale dei decessi a 7.078.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 368 ricoverati, 2 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 47, tre in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo ha 80 casi, Catania 243, Messina 133, Siracusa 68, Ragusa 11, Trapani 30, Caltanissetta 20, Agrigento 26, Enna, 6.

Nella foto: uno scorcio di Nicolosi (Catania)

