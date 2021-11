Sono 809 i casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 27.091 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 655. Il tasso di positività ale al 3% ieri era al 2,3%. L’isola è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 11.239 con una diminuzione di 65 casi. I guariti sono 868 mentre le vittime sono sei e portano il totale dei decessi a 7.179.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 371 ricoverati, con cinque ricoverati in meno rispetto a ieri. In Terapia intensiva sono 43, due in più rispetto a ieri. Questi i dati dei nuovi contagi per province: Palermo 131 casi, Catania 238, Messina 121, Siracusa 97, Ragusa 31, Trapani 91, Caltanissetta 55, Agrigento 41, Enna 4.

Intanto i Comuni Pedara e Militello in Val di Catania, nella provincia etnea, da domenica 28 novembre saranno in “zona arancione”. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe.

Le misure restrittive anti-Covid, a causa dell’alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati, saranno in vigore fino al 9 dicembre. Restano comunque consentite la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande, mantenendo, però, sempre il limite di quattro persone al tavolo (a eccezione dei conviventi). Per tutte le informazioni in merito alle misure previste è possibile consultare le Faq diffuse dall’assessorato regionale alla Salute.

