“Violenza sulle donne. Segnali di aiuto per la prossima generazione” è il tema dell’incontro con le scuole che si terrà giovedì 25 novembre a partire dalle 9. 30, nel Palazzo della Cultura, promosso dall’Amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Interverranno il sindaco Salvo Pogliese, il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, l’assessore alle Pari Opportunità e alla Pubblica Istruzione, Barbara Mirabella, la consigliera regionale di Parità Margherita Ferro.

Tra i relatori anche Adriana Di Stefano, delegata alle Pari Opportunità dell’Università di Catania, Guido Nicolosi, sociologo e presidente del corso di laurea in Sociologia delle reti dell’informazione e dell’innovazione dell’Università di Catania, Pina Arena, docente di Lettere istituto “G. B. Vaccarini” e presidente sezione di Catania Fnism (federazione nazionale insegnanti), Anna Agosta, presidente del Centro antiviolenza Thamaia. Sono previste le testimonianze di Vera Squadrito, mamma di Giordana Di Stefano vittima di femminicidio, e Giovanna Zizzo, mamma di Laura Zizzo vittima di femminicidio. Modererà l’incontro la giornalista Sarah Donzuso.

Redazione