Dicembre fra magia, tradizione e riflessione. Il Teatro del Canovaccio di Catania offre un ricco programma che inizierà la serata dell’Immacolata e si concluderà l’8 gennaio.

Questo il programma.

Dall’8 al 12 dicembre (alle ore 18,00), mentre il 9, il 10 e l’11 alle ore 21,00, la Compagnia Arte Pupi dei Fratelli Napoli presenterà: ASTRATTI FURORI SICILIANI, tratto da CONVERSAZIONE IN SICILIA di Elio Vittorini, riduzione e adattamento per pupi catanesi di Alessandro e Fiorenzo Napoli. Uno spettacolo che vedrà dialogare i pupi della tradizione (Orlando, Rinaldo, Gano di Magonza) con i personaggi del romanzo Conversazione in Sicilia che interverranno durante lo spettacolo, facendo ciò che faceva il pubblico tradizionale dell’Opira durante la rappresentazione delle storie dei paladini.

Il 16 dicembre, alle ore 20,00 Melo Zuccaro e Alessandro Pizzimento offriranno un preludio musicale con una antica novena popolare con suono di ciaramelle: A cunzata da cona.

Seguirà, alle ore 21,00, lo spettacolo Vangelu, storia di Gesù dalla nascita alla licenza elementare, di Cinzia Caminiti, produzione “Schizzid’arte”.

“Il testo – si legge nella nota -, liberamente ispirato ai vangeli apoocrifi, patrimonio comune della religiosità popolare e ad una certa forma d’arte quale l’iconografia sacra ed anche al presepio, prende sì spunto dal più conosciuto libro attribuito all’apostolo Matteo (vangelo dello pseudo-matteo) che racconta l’infanzia di Gesù, ma scava soprattutto a piene mani nella cultura popolare siciliana, di cui la compagnia è esperta conoscitrice, così da diventare “un altro”, un ennesimo vero e proprio Vangelo Apocrifo, scritto in lingua siciliana arcaica, che per bellezza e sonorità non ha eguali”.

Nel cast Saro Pizzuto, Rita Stivale, Cinzia Caminiti, Federica Di Bella, Alfonso Lauria, Andrea Mirabella, Nicoletta Nicotra e Gianni Nicotra.

Lo spettacolo Vangelu andrà in replica il 17, 18 dicembre e 5 gennaio alle ore 21,00; il 19 dicembre e 6 gennaio alle ore 18,00.

L’8 gennaio doppio spettacolo musicale, ore 19,00 e ore 21,00, con la piccola orchestra giovanile diretta da Puccio Castrogiovanni, Jacaranda in concerto.

Prenotazioni ai numeri: 3308437394 3914888921 3398284490

Redazione