Movida catanese sempre più controllata dai Carabinieri nel periodo della pandemia, soprattutto in un momento in cui il numero dei contagi tende a risalire. I Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante hanno chiuso per l’ennesima volta (per cinque giorni) un ristorante che non solo non fa rispettare le disposizioni anti Covid, ma che è stato trovato sprovvisto dei requisiti necessari per esercitare l’attività.

Con il supporto del personale del Reparto Polizia Commerciale della Polizia Municipale del capoluogo etneo, nell’ambito dei servizi predisposti per garantire il rispetto delle regole da parte di esercenti ed avventori in concomitanza con la maggiore affluenza di persone attratte dalla movida nel centro storico etneo, i militari dell’Arma hanno svolto un servizio di controllo delle attività commerciali operanti nel settore della ristorazione.

Nello specifico – si legge nella nota dei Carabinieri – , tra le altre, è stato sottoposto a verifica il ristorante “Sabor Latino”, sito in Piazza Carlo Alberto, più volte già sottoposto a chiusura temporanea. Anche in quest’occasione i militari hanno riscontrato l’assenza di autorizzazione da parte del titolare alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tipo A perché in mancanza di Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e della relativa abilitazione professionale, l’occupazione abusiva di suolo pubblico, nonché la presenza all’interno del locale di avventori sprovvisti di dispositivi di protezione individuale che conseguentemente, oltre alle previste sanzioni amministrative, hanno determinato l’ulteriore sospensione dell’attività per 5 giorni”.

Nella foto: l’equipaggio dei Carabinieri durante il controllo della movida catanese

Redazione