Al nuovo assessore del Comune di Catania Andrea Barresi la delega per l’Ambiente. Il sindaco Salvo Pogliese contento della scelta:”Riconoscenti alla Lega, con la quale si può ricucire”. Una dichiarazione rilasciata stamane alla presenza dirante giuramento del neo assessore che da oggi è nel pieno delle funzioni di componente della giunta comunale.

Dopo le dimissioni dell’ex assessore Fabio Cantarella e la revoca dall’incarico ad Alessandro Porto, gli assessori attualmente in carica sono così nove, a fronte dei dieci disponibili. Le altre deleghe di Barresi sono nettezza urbana, polizia municipale e decentramento.

“L’Amministrazione Comunale – ha detto il sindaco Pogliese – non si è mai fermata un attimo. Anche grazie all’intervento dell’assessore regionale Daniela Baglieri, siamo riusciti a fare riaprire la discarica di Lentini impedendo che si creasse una nuova emergenza. Ho attribuito a Barresi le deleghe per il delicato settore ambientale e per sostenere la raccolta differenziata, che a San Giovanni Galermo e San Giorgio sta dando risultati incoraggianti; un dato che è anche frutto dell’impegno senza risparmio di energie di Fabio Cantarella, a cui rinnovo i miei sentimenti di stima e affetto”.

“L’Amministrazione Comunale – ha aggiunto il primo cittadino- non è affatto condizionata dalle turbolenze politiche delle ultime ore e proseguirà nell’azione di risanamento e rilancio del Comune e della città, fronteggiando le tante emergenze e progettando la Catania del futuro. E se questo possiamo farlo, non mi stancherò mai di ripeterlo, va riconosciuto soprattutto all’azione della Lega, a Matteo Salvini e Stefano Candiani, che nel 2019 dal Ministero dell’Interno hanno salvato la nostra città dall’indebitamento, facendoci ripartire senza che nessun padre di famiglia perdesse il posto di lavoro”.

“Si rassegnino, dunque – conclude Pogliese – quanti pensano di condizionare le scelte del sindaco, con falsità o fantasiose ricostruzioni, utili solo a qualificare chi le esterna. Chi mi conosce, sa bene che la lealtà e lo stile sono un bagaglio irrinunciabile della mia condotta umana e politica. E per questo nutro piena fiducia nei confronti di chi lavora per una vera unità della coalizione. Si ricucirà un dialogo nell’interesse della città, che ancora oggi paga i danni della precedente gestione del centrosinistra”.

Nella foto: il giuramento del neo assessore comunale all’Ambiente Andrea Barresi davanti al sindaco Salvo Pogliese e della segretaria comunale

Redazione