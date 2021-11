E’ necessario aprire un dibattito al più presto su come difendere, mettere in sicurezza e valorizzare il Castello di Nelson dalle esondazioni del torrente Saraceno, che appare sempre più a rischio a causa dei continui cambiamenti climatici.

E’ il pensiero degli ex assessori di Bronte (Catania) Gaetano Messina e Giuseppe Di Mulo, che hanno svolto un sopralluogo nell’antico maniero chiuso da mesi per restauri, “al fine di constatare” i danni causati dall’esondazione del torrente Saraceno.

L’impeto del corso d’acqua – secondo la nota inviata dai due ex assessori – verificatasi alla fine di ottobre, ha portato allo straripamento dello stesso, “mettendo a nudo le opere di difesa fluviale”, a causa dell'”atavico disimpegno nella necessaria azione di pulizia e manutenzione degli alvei e degli argini di torrenti e fiumi, da parte dell’ente amministrativamente preposto, ovvero la Regione siciliana e le varie autorità da essa dirette”.

“Tutto ciò – dicono Messina e Di Mulo – per il momento, non ha creato danni alle fondamenta del Castello”.

Quindi, aggiungono entrambi, “in considerazione dell’amore verso la nostra comunità che da sempre con fatti e non parole abbiamo dimostrato, in un periodo come quello in atto, in cui l’assenza di imminenti competizioni elettorali, non lascia pensare a facili strumentalizzazioni, si suggerisce a chi di dovere di affrontare in concreto, non con slogan, la problematica del castello Nelson, per esempio intervenendo nella sistemazione dei confini a margine dell’alveo del torrente e dei suoi affluenti che costeggiano il perimetro del Castello, di modo che si possano mettere al sicuro anche le fondamenta”.

“A seguito di recenti sterili siparietti” – seguitano i due ex amministratori – fatti “dagli attuali amministratori attraverso la stampa circa l’importanza del Castello Nelson per il comprensorio brontese, come cittadini ed ex amministratori, reputiamo assolutamente indispensabile ed utile un costruttivo dibattito, magari per far convogliare nel giusto alveo le corrette e concrete misure ed opere da prevedere a protezione per la valorizzazione dell’antico maniero”.

Nella foto: i due ex assessori del Comune di Bronte (Catania), Giuseppe Di Mulo e Gaetano Messina durante il sopralluogo al Castello di Nelson

Redazione