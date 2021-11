Venerdì 19 Novembre alle ore 11,15, a Palazzo della Cultura, a Catania, il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore alla cultura Barbara Mirabella, inaugureranno la mostra, aperta dal 20 novembre 2021 al 2 giugno 2022 (promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania e curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta), che documenta il percorso innovativo e rivoluzionario di due grandi artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni: Warhol e Banksy.

Da una parte, dunque, Warhol e le sue opere divenute un prodotto di consumo e il suo nome, un vero e proprio brand, e dall’altra Banksy grande esperto di comunicazione che continua a far parlare di sé trasformando il vandalismo di strada in un evento internazionale da prima pagina, capace di raggiungere l’intero pianeta, altro brand di successo riconosciuto in tutto il mondo, e non solo in quello dell’arte.

Le opere esposte saranno oltre 100, provenienti da famose collezioni private di tutto il mondo e da importanti gallerie d’arte. E poi le opere più significative come i ritratti politici di Mao e Lenin di Warhol e il dipinto di Lincoln, Winston Churchill e la Regina Elisabetta di Banksy. Ancora, i ritratti pezzi unici di Mick Jagger, Billy Squier e Judy Garland di Warhol. La mostra è prodotta ed organizzata da E-VENTI di Massimo Costantino e Marco Ugo Grimaldi.

