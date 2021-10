Un violento temporale che nel pomeriggio si è abbattuto su Palermo sta causato disagi e gravi danni, in particolare nella borgata di Partanna Mondello. Le strade, come sempre avviene in questi casi, si sono trasformate in un fiume di fango; una frana sta inoltre minacciando alcune abitazioni in via Grotte di Partanna.

Diverse squadre sono al lavoro con le ruspe per liberare le strade dal fango e per cercare di soccorrere i residenti rimasti intrappolati nelle auto o nelle abitazioni. Sul posto anche il consigliere comunale Ottavio Zacco: “I vigili del fuoco sono impegnati nella zona della frana ma le abitazioni sono invase dall’acqua e dal fango. Ho chiesto alla protezione civile di portare le pompe idrovore, la situazione è drammatica”.

Nella foto: un nubifragio che recentemente ha colpito Palermo

Ansa