Si parla di palestre pubbliche da concedere alle associazioni sportive e a Paterno (Catania) scoppia la polemica. Il Pd cittadino prende una dura posizione sull’argomento, dichiarando che gli impianti comunali debbano essere dati “immediatamente” alle società sportive.

“In questi giorni – dichiara Salvatore Leonardi, segretario del circolo Dem della città etnea – si è acceso il dibattito sulla necessità di concedere le palestre scolastiche alle Associazioni Sportive di PATERNÒ che attualmente, a vario titolo, sono impossibilitate a svolgere la loro attività agonistica e promozionale”.

“Ebbene – afferma Leonardi – , a scanso di equivoci e di informazioni volutamente distorte e fortemente denigratorie ,veicolate da alcuni media locali, il Partito democratico invita l’amministrazione comunale ad attivarsi immediatamente perché tutte le palestre delle scuole vengano concesse in fruizione, in sinergia con le esigenze di attività didattica”.

“Lo stesso – puntualizza il Pd – faccia la Città Metropolitana con le palestre delle scuole secondarie di secondo grado, le cosiddette superiori”.

“Tutti i ragazzi e i giovani di Paternò”, seguita la nota, “devono poter fruire delle strutture che la città offre. È il caso di ricordare che in occasione dell’ultima seduta di Consiglio, lo stesso Presidente Dott. Sambataro, ha preannunciato una sessione aperta alle associazioni sportive ed alla cittadinanza. Seduta che sarà convocata a breve”.

“Il Pd – prosegue Leonardi – non vuole partecipare a nessuna sterile polemica, malgrado abbia subito un attacco frontale ingiustificato, ma essere parte attiva del processo di finalizzazione per il raggiungimento degli obiettivi in risposta alle richieste della cittadinanza e delle associazioni sportive. Lo sport – conclude – è crescita fisica e formazione sociale e quindi di tutti”.

Nella foto: l’interno della palestra comunale di Paternò (Catania). Immagine Corriere etneo

Redazione