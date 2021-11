Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando partecipa in prima fila al corteo organizzato dal coordinamento Pride, al quale la stessa organizzazione aveva inibito l’intervento di rappresentanti politici. Il corteo, partito dal Foro italico, si è snodato per le vie e le piazze della città.

“Questa è la Palermo dei diritti che si rivolge all’Italia dei diritti negati”, ha detto Orlando durante la manifestazione. “La bocciatura al Senato del ddl Zan è un atto eversivo che viola i principi della nostra Costituzione”.

“Il Parlamento – ha spiegato Orlando – ha scritto una pagina nera della vita del nostro paese che fa fare un salto indietro rispetto ad un cammino che in una città come Palermo continua. E la partecipazione di tanti cittadini in questa iniziativa è il segno di una città che lotta e sempre continuerà a farlo per il rispetto di tutti i diritti”.

Nella foto: il sindaco di Palermo Leoluca Orlando mentre partecipa al gay pride organizzato nella sua città

Redazione