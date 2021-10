Si assegna oggi il Nobel per la Pace: grande favorita Greta, seguita dall’Oms e da Navalny. I bookmakers danno Greta Thunberg come favorita: secondo quanto riporta Agipronews, la giovane attivista svedese, simbolo della lotta al cambiamento climatico, è data a 1,85 su Snai mentre gli scommettitori puntano sull’assegnazione del prestigioso premio all’Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità in prima linea nella lotta alla pandemia.

Al terzo posto – si legge sul sito dell’agenzia sui giochi a pronostico e le scommesse – ci sarebbero invece Alexei Navalny e Reporters Sans Frontieres. Seguono Svetlana Tikhanovskaya, la candidata bielorussa che ha sfidato Alexander Lukashenko alle elezioni, la premier neozelandese Jacinda Ardern e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Ma anche il movimento Black Lives Matter.

Ansa