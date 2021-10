Scene da curva sud ieri all’interno dell’aula del Senato della Repubblica da parte dei clerico-fascisti. Affossato il ddL Zan, con Forza Italia Viva che ha votato con le destre, si è registra la grande assenza dell’ex astro nascente della fu sinistra, l’uomo che doveva rottamare la politica, il senatore che voleva abolire il Senato, il quale, invece di presentarsi in aula, ha preferito rifugiarsi in Arabia Saudita dal suo amico Bin Salman, non prima di battezzare il nuovo gruppo Forza Italia Viva alla Regione Sicilia, siglato con una cena a Firenze insieme al proconsole di Berlusconi in Sicilia, Miccichè, allievo di Marcello Dell’Utri.

Un accordo che includerebbe l’ex uomo con la “coppola” Salvatore Cuffaro detto Totò, in attesa di sapere se il fu rottamatore parteciperà alla piccola “Leopoldina siciliana” in programma per questo fine settimana con ospiti di “grande prestigio” come Emma Bonino, Teresa Bellanova e il sindacalista Bentivogli.

Soprattutto da non perdere la lezione del giurista Giovanni Fiandaca, storico oppositore dell’accusa sul processo sulla trattativa Stato-mafia.

Nella foto: l’aula del Senato

Antonio Cimino