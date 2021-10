Si era reso protagonista del traffico di droga in diversi centri nevralgici della provincia, a cominciare da Catania, per continuare a Gravina, Giarre, Adrano e Santa Maria di Licodia. Adesso i Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato il 42enne Antonino COSENTINO.

I fatti che hanno determinato la sua condanna sono inerenti all’attività investigativa svolta in seno all’operazione “DOCKS”, eseguita il 4 luglio 2017 dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica etnea, che vide indagate e destinatarie di misure cautelari 54 persone, suddivise tra figure apicali e semplici affiliati della famiglia mafiosa “Santapaola-Ercolano”.

COSENTINO, in particolare, dovrà espiare la pena di 11 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione perché resosi responsabile di associazione finalizzata al traffico illecito ed allo spaccio di sostanze stupefacenti commesso in diversi centri del catanese, capoluogo compreso, dal febbraio al giugno del 2014. L’arrestato è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.

Nella foto: Antonino Cosentino

Redazione