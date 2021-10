“Il Partito Democratico manifesta preoccupazione per il destino del Teatro Stabile di Catania”. Lo spiega in una nota il segretario del Pd in Sicilia Anthony Barbagallo, che aggiunge: “Ancora una volta, qualche giorno fa, è andata deserta l’assemblea dei soci che dovrebbe procedere alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. Assenti in particolare i soci più autorevoli, Comune di Catania e Regione”.

“Anni fa – seguita Barbagallo – con la nomina di Giorgio Pace, l’approvazione del fondo salva teatri e di un Consiglio di amministrazione (Cda) da di spessore che ha risanato le casse dello Stabile catanese, si è avviato un percorso fruttuoso. Adesso, invece, questo continuo tentennamento all’interno dell’assemblea dei soci, desta molta preoccupazione”.

“Serve infatti – afferma il segretario Dem – un nuovo Cda di spessore per l’istituzione culturale più prestigiosa del Mezzogiorno. Siamo sgomenti di fronte a questo balletto del Centrodestra, che non può considerare lo Stabile catanese come un poltronificio”.

“IL PD è disponibile ad avviare da subito un confronto con gli enti preposti alle nomine e le parti sociali, anche nelle commissioni parlamentari competenti, al fine di giungere a nomine autorevoli – conclude Barbagallo – e non assistere ancora a questo inutile melina del Centrodestra che danneggia lo Stabile di Catania”.

Nella foto: il Teatro Stabile di Catania dedicato a Giovanni Verga

Redazione