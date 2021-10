Un 27enne di Catania viene minacciato se non consegna il portafogli, lui lo mostra completamente vuoto ai malviventi, i quali, alla fine, gli sottraggono il telefonino e scappano. Lui li insegue, riporta varie ferite, ma riesce a farli acciuffare dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, che denunciano un 47enne catanese, ritenuto responsabile di lesioni personali e rapina in concorso.

Il fatto si è verificato intorno alle 3 di notte, quando una pattuglia di militari, mentre transitava lungo il viale Kennedy, ha notato la presenza di due uomini a margine della strada: uno di questi ha immediatamente fatto loro cenno di fermarsi chiedendo aiuto.

Come successivamente ricostruito dai militari il 47enne, a bordo di uno scooter Honda SH guidato da un complice, aveva tentato di rapinare il giovane alla Playa nel parcheggio antistante la spiaggia libera nr. 2, si era fermato per fumare una sigaretta.

I due lo hanno avvicinato. Con una scusa, uno di questi si è introdotto all’interno dell’autovettura puntando una chiave al collo della vittima ed intimando di consegnare il denaro.

Il giovane ha però mostrato al malvivente il proprio portafoglio completamente vuoto, talchè quest’ultimo si è impadronito del suo cellulare riposto sul cruscotto ed è fuggito con lo scooter. La vittima, non dandosi per vinta, ha inseguito i ladri costringendosi a fermarsi.

Ne è nata una colluttazione: il complice si è dileguato dopo aver morso un dito alla giovane vittima la quale, non doma, si è così appropriata delle chiavi dello scooter tenendo in scacco il 47enne fino al fortuita arrivo dei Carabinieri in servizio di perlustrazione.

Il 27enne, trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania, ha riportato la “frattura compostadella settima ed ottava costa dx, frattura scomposta e pluriframmentaria del terzo medio della clavicola sx, escoriazioni e contusioni” con una prognosi di 21 giorni.

Redazione