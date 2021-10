La Protezione civile della Regione Sicilia dirama l’allerta Arancione per il rischio meteo-idrogeologico e l’Amministrazione comunale di Catania “invita i cittadini alla massima prudenza” per evitare problemi alle persone fino alle 24 di domani, giovedì 14 ottobre, arco di orario in cui è previsto il massimo allarme che, secondo gli esperti, “coinvolgerà anche i settori ionici della Sicilia orientale, con la possibilità di fenomeni di precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento”.

L’Amministrazione Comunale “invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile regionale: non spostarsi da casa se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; non utilizzare mezzi a due ruote; abbandonare per tempo le abitazioni precarie soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi”.

Nella foto: un’immagine di archivio sul maltempo a Catania

Redazione