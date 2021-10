“I dipendenti del Comune di Catania non hanno ancora ricevuto gli arretrati, cosa intende fare l’amministrazione?”. E’ la domanda che il capogruppo del M5S etneo Graziano Bonacorsi pone al sindaco Salvo Pogliese e alla Giunta in quanto, secondo quanto afferma lo stesso consigliere, “i dipendenti comunali sono ancora in attesa di ricevere alcuni crediti di lavoro, indennità e arretrati per gli anni 2016,2017 e 2018”.

Il gruppo consiliare del movimento di Conte, già a marzo, scrive in un nota, “aveva presentato un’interrogazione per avere chiarimenti sulle motivazioni di questo ritardo, ma non ha ancora ricevuto risposte soddisfacenti”.

“Nei mesi scorsi – si legge nel comunicato dei 5 Stelle – la Commissione straordinaria di liquidazione, dichiarando la propria non competenza, aveva comunicato alla Direzione del Personale ‘che la stessa potrà prontamente autorizzare i pagamenti riguardanti gli impegni regolarmente assunti e certificati a norma di legge secondo le consuete modalità previste per la gestione di fondi vincolati”.

“E’ quindi pacifico – seguita Bonaccorsi – che la liquidazione degli arretrati, in particolare quelli precedenti alla dichiarazione di dissesto, spetti all’amministrazione”.

“Sei mesi fa Pogliese – aggiunge il gruppo pentastellato -, dopo un incontro con i sindacati, ha detto che avrebbe interpellato organi super partes per avere ulteriori conferme sulla competenza dell’amministrazione. Ma tutto è fermo e non si hanno notizie di eventuali risposte”.

“Ho quindi presentato un’altra interrogazione – spiega il capogruppo -, insieme a tutto il gruppo consiliare del MoVimento, per capire cosa intende fare l’amministrazione per risolvere concretamente il problema”.

