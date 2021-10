La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 6 anni e 8 mesi dell’ex deputato del Pd Francantonio Genovese, poi passato a Forza Italia, accusato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, associazione a delinquere, riciclaggio, frode fiscale e tentata concussione nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Messina su illeciti nella gestione dei fondi destinati alla formazione.

Condannato a 11 anni in primo grado, in appello la pena era stata ridotta ed era caduta l’accusa di riciclaggio. Il pg ha fatto ricorso e la Cassazione per questo capo di imputazione ha disposto un nuovo processo davanti alla corte d’appello di Reggio Calabria.

Nella foto: l’ex deputato Francantonio Genovese, ex Pd e Forza Italia

Ansa