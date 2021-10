Bronte (Catania) ha superato il 75 per cento di vaccinati con la prima dose e diventa “zona verde”. Lo annuncia con soddisfazione il sindaco Pino Firrarello, precisando il numero esatto: 76,94 per cento.

“Voglio ringraziare il management e gli operatori dell’Asp 3 di Catania, del Distretto locale, dell’Usca di Bronte, dell’Usca Scuola e dell’Hub vaccinale – dice il primo cittadino -. Con loro anche l’assessore all’emergenza covid del Comune Angelica Prestianni. Costoro ci sono stati vicini nei momenti più difficili”.

Firrarello sente il dovere di ringraziare soprattutto la città che si è sottoposta in massa alla vaccinazione: “Ho visto in questi mesi tanta solidarietà e tanta vicinanza per chi ha sofferto, per chi ha lottato o sta lottando. Grazie, perché vaccinarsi era l’ultimo ed il più grande obiettivo da porsi. A chi non si è ancora vaccinato chiedo davvero di raggiungere l’Hub e permetterci di concludere questo periodo terribile”.

Ma il covid è ancora fra noi ed allora la campagna di sensibilizzazione ed informazione continua. Venerdì 22 ottobre prossimo, infatti, nella Pinacoteca “Nunzio Sciavarrello” il sindaco e l’assessore Prestianni hanno organizzato il convegno sul tema “Cosa insegna agli italiani la pandemia ancora in corso”. “Parleremo – conclude Firrarello – di Covid, di vaccini e di gestione pandemica con il primario dell’Unità operativa di Malattie Infettive del Garibaldi prof. Bruno Cacopardo, con il dott. Enzo Boscia e con la nostra concittadina la dottoressa Nancy Villari”.

Nella foto: l’hub vaccinazioni di Bronte (Catania)

Redazione