Si svolgerà domenica 31 ottobre a Belpasso (Catania), presso il Giardino “Martoglio”, la nona edizione de “A Scacciata per scacciare il cancro”, promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Associazione Provinciale Catania e delegazione di Belpasso, patrocinata dal Comune di Belpasso e dalla Pro Loco, che ha come obiettivo la raccolta di fondi in sostegno delle attività della Lilt.

Dalle 10 in poi si potrà visitare il “Mercatino di hobbistica”, allestito attorno al Giardino “Martoglio” e approfondire la pratica del “Nordic Walking” (camminata nordica). In serata, con un piccolo contributo, si potrà degustare la scacciata siciliana e una di zuppa di ceci.

L’evento, condotto da Anna Giarratana, come sempre vedrà alternarsi momenti di spettacolo e interventi su salute e prevenzione. Interverranno l’attore comico Carmelo Caccamo ed “Epoca Band”, mentre il Presidente della Lilt di Catania, dott.ssa Aurora Scalisi, parlerà dell’attività dell’associazione, impegnata in autunno nel doppio appuntamento con “Lilt for women – Campagna Nastro Rosa” per la prevenzione del cancro al seno (ottobre) e “Percorso Azzurro” per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili (novembre).

Redazione