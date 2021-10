Diecimila firme in poche ore, quelle raccolte nella piattaforma change.org per esprimere solidarietà all’ex sindaco di Riace (Reggio Calabria) Mimmo Lucano, diventato famoso per la politica di solidarietà nei confronti dei migranti arrivati in Calabria, ma condannato oggi in primo grado a 13 anni e 7 mesi per una serie di reati che buona parte della società civile e dei partiti della sinistra hanno contestato, dal segretario del Pd Enrico Letta a padre Alex Zanotelli, che hanno ritenuto l’entità della sentenza “iniqua e abnorme”. Specie se si pensa che la Corte ha inflitto all’ex primo cittadino una pena quasi raddoppiata – fatto più unico che raro – rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero.

A lanciare la petizione è Emanuela Petrolati con la seguente motivazione: “Una valanga umana faccia sentire subito la sua solidarietà a Mimmo Lucano, condannato a più di tredici anni per il ‘reato’ di solidarietà”.

Nella foto: l’ex sindaco di Riace (Reggio Calabria), Mimmo Lucano

Redazione