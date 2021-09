“La vergognosa legge siciliana sul condono edilizio in aree paesaggistiche”. Una notizia annunciata poco fa sui Social dal deputato all’Assemblea regionale siciliana del M5S Giampiero Trizzino.

“Una grande notizia – scrive Trizzino -, specialmente per quelli come noi che mettono anima e corpo per ciò in cui credono”.

“Era ferragosto – spiega il deputato pentastellato – . Mentre tutti stavano al mare, noi eravamo in ufficio a scrivere la nota per il Governo Draghi, affinché si convincesse a trasmettere alla Corte Costituzionale questa terribile legge che aggredisce il territorio siciliano”.

“Ebbene – puntualizza – , a quanto pare siamo stati abbastanza convincenti. La legge è stata impugnata e, sono certo, tra qualche mese verrà abrogata. Di lei resterà solo un brutto ricordo. Quando si lavora consapevoli di essere nel giusto, avendo come unico obiettivo la tutela dell’ambiente, senza mezze misure, i risultati arrivano. Sempre”.

Nella foto: un ecomostro costruito sulla zona costiera

Redazione