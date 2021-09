Una manifestazione che attraverserà tutta la Sicilia, come le fiamme che quest’estate l’hanno devastata. Domani, domenica 12 settembre, sarà il “sacro fuoco” dell’impegno civile del Cai (il Club alpino italiano che nell’isola conta molte sezioni) e di molte persone che amano la loro terra a percorrere i tanti luoghi ridotti ormai a un deserto di cenere.

“Per ribadire la gravità dell’emergenza e formulare proposte concrete – si legge nella nota dell’associazione – i soci delle Sezioni Siciliane del CLUB ALPINO ITALIANO documenteranno i danni degli incendi, che secondo le prime stime, hanno interessato una superficie di oltre 70 mila ettari, e inizieranno a effettuare delle simboliche attività per ristabilire la fruizione dei luoghi che i piromani intendono sottrarre al patrimonio comune”.

Nove escursioni-evento in cui “verrà ribadita la gravità della situazione” e verrà presentato il Manifesto (presentato anche in uno degli ultimi articoli de L’Informazione, ndr.) contenente le proposte di CAI Sicilia affinché le autorità preposte (a cominciare dalla Regione Sicilia e dallo Stato) possano per affrontare questo grave fenomeno nel migliore dei modi e “affinché quello che è successo nelle scorse settimane non si ripeta più”.

Questo il programma delle escursioni (come è stato comunicato dal Cai) che si effettueranno il 12 settembre nelle località siciliane interessate dagli incendi di quest’anno.

MESSINA. PELORITANI.

Escursione lungo un tratto della dorsale più settentrionale dei Peloritani che, seguendo parte che, seguendo parte del sentiero Italia, arriverà a pizzo Carbonara (595 metri). Il versante tirrenico di quest’ultimo rilievo è stato devastato dagli incendi dello scorso mese di agosto. Dopo aver constatato i gravi danni recati alla vegetazione di questa area da cui si domina un vastissimo panorama, si ritorna al punto iniziale lungo una via parallela a quella già percorsa.

Raduno ore 8.00 Piazza Università a Messina (evento proposto da Sezione di Messina)

PARCO ALCANTARA

Cuba Bizantina, Piccole Gurne, M. Olgari.

– h 9,30 . Punto di raduno: Ponte S.Nicola. Castiglione di Sicilia (evento organizzato da Sezioni di Giarre e Novara di Sicilia)

MALVAGNA

– M.Moio, c/da Rinazzo. Raduno ore 11,30 . Punto di ritrovo: Moio Alcantara centro pressi Rifornimento AGIP (evento organizzato da Sezioni di Giarre e Novara di Sicilia).

ROCCELLA VALDEMONE

Rocca Licopede e sponde boscate del torrente Licopede / Riserva Naturale Orientata Bosco di Malabotta. Raduno ore 15,00. Punto di ritrovo: ingresso Roccella Valdemone, via Umberto I° , fronte Chiesa del Carmine (evento organizzato da Sezioni di Giarre e Novara di Sicilia).

NOVARA DI SICILIA

– C/da Madala zona S. Marco. C/da Ficarella, zona Fossa Tiro a piattello. Raduno ore 7,30 . Punto di ritrovo : bivio dalla S Statale 185 per frazione S.Marco (evento organizzato da Sezione di Novara di Sicilia).

TRECASTAGNI

Escursione alle pendici di Monte Ilice, passando dall’antica mulattiera di Carpini sino alla vetta del cratere che è stato parzialmente devastato da un incendio durante il mese di agosto. Visita della grotta di Cicirello. Ritorno da contrada Cavotta.

Raduno ore 9,30 nello slargo di Grotta Comune, lungo la strada provinciale 54 (evento organizzato dalle Sezioni di Acireale, Belpasso e Pedara).

ETNA

Randazzo, sopralluogo nella zona di contrada Baiardo con escursione sino all’area forestale di Santa Maria del Bosco per verificare i danni prodotti dai recenti incendi.

Raduno ore 8,45 dinanzi hotel Scrivano a Randazzo (evento proposto da sezione di Bronte e sottosezione di Randazzo).

IBLEI

In memoria del bosco di Calaforno azzerato dalle fiamme. A partire dal cancello di ingresso all’area demaniale che è andata completamente distrutta i soci del CAI effettueranno una passeggiata all’esterno della zona in cui si estendeva il vasto bosco, sino a un punto panoramico dal quale è possibile osservare direttamente l’ampia vista di “natura morta”. E’ possibile aderire anche a pranzo rustico a sostegno di una azienda agricola della zona gravemente danneggiata dall’incendio.

Appuntamento: ore 9 Campo Boario Strada provinciale Ragusa-Chiaramonte, km 1,2 (evento organizzato da Sezioni di Ragusa e Siracusa).

MADONIE

Si parte dall’acquedotto di Petralia Sottana, tratto iniziale della tappa 17 del Sentiero Italia fino a Portella Ferrone, Savochella con proseguimento per il sentiero 10 fino a Piano Catarineci, aree parzialmente interessate da gravi eventi incendiari durante l’estate 2021.

Appuntamento ore 9 presso Pineta comunale Petralia Sottana (evento organizzato da Sezioni di Cefalù, Palermo, Petralia Sottana e Polizzi Generosa).

ERICE

Lungo itinerario Sentiero Italia Erice /San Matteo/Bonagia.

