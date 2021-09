Il Partito Democratico di Catania e provincia si rimette in moto dopo la pausa estiva e avvia la stagione dei dibattiti. Lunedì prossimo 13 settembre, con inizio alle ore 17:30 presso il “Lido Azzurro” (Lungomare Kennedy, Plaia di Catania), si terrà l’Agorà Democratica del Pd etneo dal titolo “La situazione degli enti locali tra pandemia e necessità di riforma”. Sarà presente Antonio Misiani, responsabile Economia e Finanze del Pd nazionale. Interverranno amministratori locali, forze sociali e produttive, associazioni locali.

“Le Agorà Democratiche che si stanno svolgendo in tutta Italia – si legge nella nota del Pd -, rappresentano un momento di confronto voluto dal segretario nazionale Enrico Letta, per proporre idee che, tramite una piattaforma digitale, verranno offerte alla comunità dem; le più rappresentative entreranno da gennaio nell’ambito della discussione per la costruzione dell’agenda politica del Partito Democratico e dell’intero centrosinistra”.

A fine mese, dal 24 al 26 settembre, sempre nella location del “Lido Azzurro”, si terrà la Festa dell’Unità 2021, che, come da tradizione, offrirà momenti di dibattito e focus a 360 gradi su Catania e sulla provincia etnea, a cui si affiancheranno eventi culturali e di genere diverso.

“Il Partito Democratico catanese a settembre fa festa 2 volte: il 13 avvia le Agorà Democratiche, importante momento di democrazia partecipativa, e a fine mese svolge la propria “Festa dell’Unità” per riprendere l’iniziativa politica e rilanciare il Pd con l’obiettivo di renderlo sempre più inclusivo e aperto alla società – sottolineano il segretario provinciale dem Angelo Villari ed il responsabile organizzativo Salvo Mavilla –. Saranno momenti di proposte, confronto, ma soprattutto di condivisione con le donne, gli uomini, gli iscritti e i simpatizzanti che potranno esprimere la propria opinione guardandosi negli occhi”.

