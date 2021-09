A Misterbianco (Catania) chiuse due paninoteche perché non rispettano le norme anti Covid. “Troppe le persone sedute ai tavoli”, dicono i militari delle Forze dell’ordine che hanno eseguito il provvedimento.

A compiere l’operazione, i Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa, coadiuvati da quelli del XII° Reggimento “Sicilia” e del Nas di Catania (Nucleo anti sofisticazione), nell’ambito delle attività di controllo straordinario del territorio finalizzate a garantire il rispetto della normativa anticovid-19.

L’attività di servizio ha portato alla chiusura provvisoria per 5 giorni di due attività di “street food” ubicate rispettivamente in via Taormina e in piazzale Milicia: ai tavoli, secondo i militari, sedevano oltre le quattro persone previste dalla zona gialla.

Nella circostanza, è stata applicata per ognuna delle attività la sanzione di 400 euro, provvedendo altresì alla segnalazione al Prefetto – come dice la nota dell’Arma – per l’eventuale inasprimento della sanzione accessoria comminata.

Nella foto: le paninoteche chiuse per 5 giorni

Redazione