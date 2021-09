‘Pienamente riuscito il primo esperimento della pedonalizzazione notturna delle zone antistanti Castello Ursino, le strade attigue al Castello Ursino chiuse al traffico veicolare dall’Amministrazione Comunale per cinque giorni per valorizzare e rendere più agevole la passeggiata di catanesi e turisti in una delle zone-cartolina di Catania’.

Viene descritto in questo modo dall’Ufficio stampa dell’Amministrazione comunale il primo giorno di isola pedonale dell’area prossima al Castello Ursino.

‘Un contesto ordinato – si legge nalla nota del Comune -, senza sosta selvaggia e traffico veicolare, che ha esaltato ancora di più l’illuminazione del maniero federiciano, attivata nei mesi scorsi dall’Amministrazione Comunale. Il presidio della Polizia Municipale con l’ausilio dei dipendenti di Sostare, dalle ore 19 alle 24, ha fatto sì che fosse un esordio positivo della sperimentazione voluta dal sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore Pippo Arcidiacono e di tutta la giunta, che ha deliberato l’adesione alla settimana europea della mobilità sostenibile. Una settimana di eventi, nel segno della mobilità green, dal 16 al 22 settembre, in cui è stato inserito il progetto di pedonalizzare temporaneamente anche l’area di Castello Ursino’.

“Ho ricevuto diversi apprezzamenti per la riuscita del debutto della chiusura sperimentale al traffico veicolare della zona del Castello Ursino -ha detto il sindaco Salvo Pogliese-. Un incoraggiamento a proseguire su questo percorso, considerata l’apertura di numerose attività food e un crescente aumento di frequentatori della zona, caratterizzata dalla presenza del maniero federiciano con il museo civico, che da ieri ospita una mostra fotografica di rilievo mondiale con ingresso al prezzo ridotto di appena due euro’.

‘Continueremo a monitorare – dice ancora il sindaco – l’andamento della sperimentazione, valutando eventuali correttivi suggeriti dagli operatori commerciali e dai residenti, perché riteniamo che il dialogo sia il modo migliore per raggiungere l’obiettivo di rendere stabile la pedonalizzazione, analogamente a quanto accade nelle grandi aree urbane che hanno beni culturali di rilevante valore storico da tutelare”.

L’assessore Pippo Arcidiacono, che ha curato gli aspetti realizzativi della pedonalizzazione, effettuando un sopralluogo in piazza Castello Ursino, ha annunciato che il Comune è pronto ad attivare una navetta dell’Amts, per consentire di lasciare l’automobile nel parcheggio di via Plebiscito e in pochi minuti raggiungere la zona del Castello Ursino, proprio al fine di agevolare quanti arrivano in auto nei pressi del centro storico.

L’area pedonale interessata alla pedonalizzazione, con interdizione degli autoveicoli, dalle ore 19 alle 24,00, secondo la proposta messa a punto dall’assessorato del traffico urbano, guidato da Pippo Arcidiacono, riguarda via Castello Ursino, da via Riccardo da Lentini a piazza Federico di Svevia; piazza Federico di Svevia, carreggiata ovest, carreggiata nord, carreggiata sud e carreggiata est da carreggiata sud-via Bufalo a via Grimaldi; via Alaimo; via Sant’ Angelo Custode, da piazza Federico di Svevia a via Plebiscito; via Bufalo.

Inoltre sono interessate a pedonalizzazioni temporanee, nell’ambito della settimana europea della mobilità sostenibile, per la sola giornata di domenica dalle ore 8,00 alle 14,00.

Interdetti al traffico veicolare anche largo Odeon e piazza Cardinale Pappalardo (già Duca di Genova), fino al 22 settembre.

Nella foto, l’isola pedonale istituita nella zona del Castello Ursino come si presenta oggi

Redazione