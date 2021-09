Il Comune di Bronte, insieme con le associazioni della cittadina etnea ha organizzato per oggi, 9 settembre, una fiaccolata in memoria della signora Ada Rotini, vittima di femminicidio, e contro ogni forma di violenza sulle donne. Il corteo si radunerà davanti alla Villa Comunale, all’inizio del viale Catania, e alle 19 si muoverà lungo Corso Umberto, fino a piazza Spedalieri.

Il fatto è avvenuto ieri, quando il 47enne Filippo Asero ha accoltellato in pieno centro cittadino la moglie 46enne Ada Rotino, nel giorno in cui era stata stabilita la separazione in Tribunale. Coinvolto anche un anziano signore – cui la vittima faceva la badante – rimasto ferito durante l’episodio.

Dopo aver ucciso la moglie, Filippo Asero ha rivolto il coltello verso di sé infliggendosi alcuni fendenti all’addome. Attualmente l’uomo si trova all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

Una vicenda che ha lasciato attonita la comunità brontese, che stasera risponderà civilmente a questo ennesimo gravissimo episodio di inciviltà e di barbarie.

Nella foto: Ada Rotini nel suo profilo Facebook

Barbara Contrafatto