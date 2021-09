“La riduzione dei quantitativi accolti in discarica dalla Sicula trasporti rischia di provocare domani disservizi nella raccolta dei rifiuti anche al Comune di Bronte”. L’allarme viene lanciato dall’Amministrazione della città etnea attraverso il vice sindaco Antonio Leanza. che aggiunge: “Se non verrà permesso ai nostri camion di scaricare, non potremo raccogliere i rifiuti”.

“Domani – prosegue il vice sindaco – effettueremo la raccolta con un mezzo ancora vuoto, ma c’è il rischio che non sia sufficiente. Invito i cittadini ad impegnarsi maggiormente nella raccolta differenziata per diminuire il carico di indifferenziata che al momento non possiamo scaricare”.

Ed il sindaco Pino Firrarello invierà un telegramma al presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, all’assessore regionale Baglieri ed al prefetto Librizzi.

“Il disservizio – afferma – compromette l’efficienza della raccolta dei rifiuti, pregiudica la fiducia dei cittadini e disincentiva a differenziare in un Comune che in media ha raggiunto il 70,2% di raccolta differenziata. Risulta incomprensibile il limite massimo di 600 tonnellate al giorno posti dalla Sicula trasporti per tutti i Comuni che conferiscono, quando solo la Città di Catania ogni giorno ne conferisce circa 500. Bisogna trovare una soluzione per evitare problemi di natura igienico-sanitaria”.

Nella foto: Bronte (Catania) vista dall’alto

Redazione